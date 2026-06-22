Спустя 10 лет онлайн в Don't Starve Together установил новый рекорд. Вот, что творят скидки в 90%

Кооперативная песочница на выживание Don't Starve Together от инди-студии Klei Entertainment, релиз которой состоялся еще в 2016 году, установила свой абсолютный рекорд на ПК в Steam. Спустя восемь лет с момента полноценного запуска, эта визуально уникальная 2D-выживалка переживает самый масштабный ренессанс за всю свою историю.

По последним отчетам базы данных SteamDB, на этих выходных показатель онлайна Don't Starve Together пробил исторический максимум, одновременно собрав у экранов впечатляющие 122 662 игрока, которые отчаянно пытались выжить, отбиваясь от монстров, голода и нарастающего безумия. Даже спустя сутки проект всё еще стабильно держится на плаву: активный онлайн не падает ниже 68 тысяч.

Новый рекорд стал возможен благодаря приятной цене на игру. Такое уже случалось ранее: в 2023 году игре впервые удалось набрать 100 000 геймеров исключительно за счет масштабной скидки. На данный момент игра в очередной раз принимает участие в распродаже, продаваясь менее чем за 34 рубля. Оригинальный рисованный от руки арт-дизайн абсолютно не постарел с годами, а глубокая многоуровневая система крафта, заставляющая коммьюнити часами сидеть на форумах, продолжает бросать вызов и в наши дни.

Примечательно, что оригинальная классическая, сугубо одиночная Don't Starve собирает на тех же серверах сегодня всего несколько тысяч фанатов. Вектор студии на социализацию себя полностью оправдал — мультиплеерный проект оказался гигантским долгосрочным успехом для франшизы. Неудивительно, что следующая анонсированная глава этой рисованной серии, с интригующим подзаголовком Don't Starve Elsewhere, делает ставку именно на командный опыт кооператива.