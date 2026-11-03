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DOOBAK 21.01.2027
Экшен, Выживание, Инди, От первого лица, Юмор, Кооператив
6 1 оценка

DOOBAK анонсировали как кооперативное приключение о спасении из снежной ловушки

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Студия SILLY CROW анонсировала DOOBAK — кооперативное приключение о побеге из занесённой снегом деревни. Игра демонстрирует рытьё туннелей, поиск припасов, костры и попытки подать сигнал спасателям.

Герои просыпаются после того, как остальные жители уже покинули поселение, и должны выбраться до того, как метель окончательно поглотит деревню.

В кооперативе смогут участвовать от одного до четырёх игроков: им предстоит прокладывать путь под снегом, согреваться у костров и помогать друг другу выжить в морозе.

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