$5000, которые изменили индустрию: Джон Ромеро вспомнил, как Catacomb 3-D спасла шутеры от первого лица

В честь 35-летия id Software сооснователь студии Джон Ромеро выпустил видео-ретроспективу, посвящённую одной из самых недооценённых игр компании — Catacomb 3-D. В обсуждении приняли участие ключевые ветераны id Software: Том Холл, Джон Кармак и Эдриан Кармак. Несмотря на скромные коммерческие показатели, именно эта игра стала поворотной точкой в истории жанра FPS.

Catacomb 3-D разрабатывалась в октябре 1991 года сразу после завершения Commander Keen in Aliens Ate My Babysitter и была частью контрактных обязательств id Software перед Softdisk — бывшим работодателем основателей студии. Проект распространялся через подписной диск Gamer’s Edge и принес команде всего около 5000 долларов — по современным меркам сущие копейки. Для сравнения, серия Commander Keen была куда более прибыльной, и в начале 1992 года разработчики даже приступили к созданию Commander Keen 7.

Однако Catacomb 3-D оказалась технологическим прорывом. Это была не первая игра id Software от первого лица, но именно в ней впервые появились полноценные текстуры — технология, ранее доступная лишь на дорогих рабочих станциях Silicon Graphics. В то время сам жанр FPS ещё не существовал: подобные проекты воспринимались как вариации аркадных шутеров с видом сверху.

Ключевым стал случай, который навсегда изменил планы студии. Во время тестирования Эдриан Кармак, резко развернувшись в игре, неожиданно столкнулся лицом к лицу с троллем и едва не упал со стула. Этот момент произвёл сильнейшее впечатление на команду. Джон Кармак вспоминает, что тогда стало ясно — найден принципиально новый формат игрового опыта. Через две недели разработку Commander Keen 7 свернули.

За одну ночь id Software решила, что будущее за 3D, а следующей игрой станет Wolfenstein 3-D — проект, который позже назовут «дедушкой шутеров от первого лица». По словам Ромеро, без Catacomb 3-D не было бы ни Wolfenstein, ни Doom, ни Quake. Именно с неё началась история жанра FPS в его современном понимании.