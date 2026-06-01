Билл Гейтс с дробовиком и демонами Doom: в сети вспомнилии о безумном промо Windows 95

В сети вновь вспомнили об одном из самых странных игровых промо 90-х — видео, в котором Билл Гейтс рекламирует Windows 95, стоя среди демонов Doom в плаще и с дробовиком в руках. Ролик был частью внутреннего мероприятия Microsoft под названием «Судный день», посвящённого продвижению DirectX и превращению Windows в полноценную игровую платформу.

Сегодня подобный маркетинг от Microsoft представить сложно, но в середине 90-х компания отчаянно пыталась убедить игроков отказаться от DOS. Тогда ПК-гейминг ассоциировался именно с командной строкой, а Windows воспринималась скорее как рабочая оболочка для офисных задач. Именно поэтому Microsoft сделала ставку на Doom — самую громкую и влиятельную игру того времени.

В ролике Гейтс появляется прямо внутри игрового мира Doom и с серьёзным видом рассказывает о преимуществах Windows 95: улучшенной производительности, Plug and Play и новом API DirectX. В какой-то момент его прерывает солдат противника, после чего глава Microsoft разворачивается и стреляет в него из дробовика с фразой: «Не перебивай меня». Сцена выглядит одновременно нелепо и удивительно искренне — словно корпорация впервые пыталась говорить с геймерами на их языке.

Особенно интересно это видео выглядит сегодня, когда DirectX фактически стал стандартом для PC-игр, а сама Windows давно вытеснила DOS из индустрии. Более того, именно в тот период над портированием Doom на Windows 95 работал Гейб Ньюэлл — будущий сооснователь Valve. В итоге Doom95 стал одной из ключевых демонстраций того, что Windows может быть игровой системой, а не просто «оболочкой для документов».

Сейчас ролик воспринимается как капсула времени эпохи, когда даже крупнейшие IT-компании были готовы идти на откровенно безумные эксперименты ради внимания аудитории. И, надо признать, этот странный маркетинг запомнился куда сильнее большинства современных рекламных кампаний.