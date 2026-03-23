Чак Норрис стал Палачом Рока: Эдриан Кармак увековечил легенду в стиле DOOM

После известия о смерти Чак Норрис игровое и кинематографическое сообщество продолжает отдавать дань уважения легенде. Одним из самых ярких трибьютов стала работа Эдриана Кармака — сооснователя id Software.

Художник изобразил Норриса в образе Палача Рока — культового героя серии DOOM. На иллюстрации актёр предстает с автоматом в руках, сражаясь с ордами демонов, воссоздавая атмосферу классической обложки оригинальной игры.

Чак Норрис, скончавшийся 19 марта 2026 года в возрасте 86 лет, был не только актёром, но и мастером боевых искусств, а также иконой поп-культуры. Широкую известность ему принесли роли в боевиках и сериал Уокер, техасский рейнджер, закрепивший за ним образ непобедимого героя.

Со временем Норрис стал частью интернет-культуры благодаря вирусным «фактам о Чаке Норрисе», превратившись в символ сверхчеловеческой силы и харизмы. Он также оставил след в игровой индустрии, включая участие в Crime Boss: Rockay City.

Работа Кармака стала символичным напоминанием: даже спустя годы Норрис остаётся героем — теперь уже и в мире демонов DOOM.