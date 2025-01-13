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Doom (1993) 10.12.1993
Экшен, Шутер, От первого лица
9.1 1 013 оценок

DOOM в PDF: культовую игру запустили на листе бумаги

butcher69
Новости

Энтузиаст смог перенести классический DOOM (1993) в PDF-файл. Идея возникла после успешного запуска в PDF более простой игры — «Тетриса».

Создатель порта объяснил, что использовал старую версию Emscripten для компиляции кода на C в asm.js, который работает в ограниченной JS-среде движка PDF. Для проекта был выбран форк doomgeneric, что упростило реализацию ввода с клавиатуры и вывода изображения.

Попробовать DOOM в PDF можно по этой ссылке, а исходный код доступен на GitHub. Однако файл работает только в браузерах на основе Chromium, использующих движок PDFium.

Этот эксперимент подтверждает: легендарный DOOM может запуститься где угодно, даже в неожиданном формате.

4
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Lvinomord

Скоро Doom смогут запустить не запуская вообще....

8
SoRaS3

Над этим, уже ведётся работа.

4
Stanis Aglo
DOOM в PDF: культовую игру запустили на листе бумаги

Расходимся, нас опять обманули: PDF в браузере - это не лист бумаги.

3
Big and Fat

Как надоели эти фуфлыжные заголовки.

2
pckot01

А я помню тогда говорили, что в DOOMе настолько сложные вычисления, поэтому он тормозит на SX процессорах, т. е. без математического сопроцессора.

Ща попробовал - нехило так этот pdf грузит одно ядро 5800x3d )

2
Пользователь ВКонтакте

PDF не все компы потянут, в Word нужно делать😊 // Евгений Винс

2
Пользователь ВКонтакте

Word не у всех есть! Нужно, что бы в блокноте работал! 😄 // Андрей Князев

3
GremlinGOD

Отлично, пора перепроходить в офисах!)

1
Цeмeнт

на А4 запустите ещё для коллекции

1
Пользователь ВКонтакте

Даёшь запуск дума на Тамагочи 😃😃😃 // Andrey De-Yukio

0
Пользователь ВКонтакте

Запускали же // Михаил Пояркин

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Не удивительно 😆 // Andrey De-Yukio

0
Пользователь ВКонтакте

На ладошке теперь // Алексей Володарский

0
Пользователь ВКонтакте

Скоро запустят на чертях в аду) // Константин Гугуев

0
Юра Дудкин

а на 286 уже запустили или я что-то пропустил? помнится дум запускался от 386 2мб озу

0
YouTube_GamesTezi

Ждём когда Дум запустят вне времени и пространства.

0
Пользователь ВКонтакте

🤢🤦🤦 // Артём Савельев

0