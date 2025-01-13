DOOM в PDF: культовую игру запустили на листе бумаги

Энтузиаст смог перенести классический DOOM (1993) в PDF-файл. Идея возникла после успешного запуска в PDF более простой игры — «Тетриса».

Создатель порта объяснил, что использовал старую версию Emscripten для компиляции кода на C в asm.js, который работает в ограниченной JS-среде движка PDF. Для проекта был выбран форк doomgeneric, что упростило реализацию ввода с клавиатуры и вывода изображения.

Попробовать DOOM в PDF можно по этой ссылке, а исходный код доступен на GitHub. Однако файл работает только в браузерах на основе Chromium, использующих движок PDFium.

Этот эксперимент подтверждает: легендарный DOOM может запуститься где угодно, даже в неожиданном формате.