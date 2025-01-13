DOOM в PDF: культовую игру запустили на листе бумаги

Энтузиаст смог перенести классический DOOM (1993) в PDF-файл. Идея возникла после успешного запуска в PDF более простой игры — «Тетриса».
Создатель порта объяснил, что использовал старую версию Emscripten для компиляции кода на C в asm.js, который работает в ограниченной JS-среде движка PDF. Для проекта был выбран форк doomgeneric, что упростило реализацию ввода с клавиатуры и вывода изображения.
Попробовать DOOM в PDF можно по этой ссылке, а исходный код доступен на GitHub. Однако файл работает только в браузерах на основе Chromium, использующих движок PDFium.
Этот эксперимент подтверждает: легендарный DOOM может запуститься где угодно, даже в неожиданном формате.
Скоро Doom смогут запустить не запуская вообще....
Над этим, уже ведётся работа.
Расходимся, нас опять обманули: PDF в браузере - это не лист бумаги.
Как надоели эти фуфлыжные заголовки.
А я помню тогда говорили, что в DOOMе настолько сложные вычисления, поэтому он тормозит на SX процессорах, т. е. без математического сопроцессора.
Ща попробовал - нехило так этот pdf грузит одно ядро 5800x3d )
PDF не все компы потянут, в Word нужно делать😊 // Евгений Винс
Word не у всех есть! Нужно, что бы в блокноте работал! 😄 // Андрей Князев
Отлично, пора перепроходить в офисах!)
на А4 запустите ещё для коллекции
Даёшь запуск дума на Тамагочи 😃😃😃 // Andrey De-Yukio
Запускали же // Михаил Пояркин
Не удивительно 😆 // Andrey De-Yukio
На ладошке теперь // Алексей Володарский
Скоро запустят на чертях в аду) // Константин Гугуев
а на 286 уже запустили или я что-то пропустил? помнится дум запускался от 386 2мб озу
Ждём когда Дум запустят вне времени и пространства.
🤢🤦🤦 // Артём Савельев