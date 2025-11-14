Джон Ромеро более четырёх лет уточняет любую неточность, которую его бывший коллега публикует о разработке игр студии

Легенда игровой индустрии и сооснователь id Software Джон Ромеро уже более четырёх лет методично уточняет каждую неточность, которую его бывший коллега Сэнди Петерсен публикует о разработке классических игр студии. Петерсен присоединился к id Software в 1993 году во время создания Doom, работал над уровнями для Doom и Doom 2, а также участвовал в разработке Quake.

Ромеро, обладающий феноменальной памятью, исправляет воспоминания Петерсена в социальных сетях, начиная свои сообщения с дружелюбного «Привет, Сэнди, надеюсь, у тебя всё хорошо», после чего следует точное опровержение. Среди самых известных исправлений — уточнение продаж Doom, которые в 1994 году превысили 100 000 копий, и точная информация о разработке уровней: «Твоей работой были только эпизоды E2 и E3, первый эпизод был моим».

Также Ромеро уточняет авторство ключевых механик и элементов игры: ракетный прыжок принадлежал Тому Холлу, а идеи для дробовика и бензопилы были вдохновлены фильмом «Зловещие мертвецы 2». Сюжет Doom Том Холл создал ещё до прихода Петерсена, а все основные оружейные и монстряческие механики существовали задолго до того, как Петерсен начал работать над уровнями.

Петерсен лишь однажды публично пытался оспорить Ромеро, касаясь вклада аниматора Пола Стида в Quake. В остальном, корректировки Ромеро остаются непререкаемыми. Этот уникальный «корректор истории» демонстрирует, как внимательность к деталям и память о событиях 90-х годов помогают сохранить точную хронику создания культовых игр.

Благодаря усилиям Ромеро, фанаты Doom получают возможность узнать правду о разработке легендарного шутера, а история классики игровой индустрии становится прозрачнее и точнее.