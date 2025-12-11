Джон Ромеро отметил 32-летие Doom и назвал создание игры "одной из величайших привилегий" своей жизни

Сооснователь id Software и один из создателей Doom Джон Ромеро поздравил культовый шутер с 32-летием и поделился личными переживаниями о том, как далеко игра ушла от момента своего появления. В посте в соцсетях разработчик отметил, что до сих пор поражён путь, который проделал проект, когда-то начавшийся как «бунтарская» идея внутри команды.

Ромеро подчеркнул, что создатели стремились сделать игру своей мечты, а то, что Doom продолжает жить десятилетиями, — заслуга игроков. Он поблагодарил комьюнити за моды, спидраны, бесконечные эксперименты и поддержку, благодаря которым серия превратилась в мировое явление и фундамент жанра FPS.

Недавно Ромеро также подтвердил, что его студия Romero Games работает над новым проектом, который, по его словам, сможет удивить игроков так же, как Elden Ring в своё время.