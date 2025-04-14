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Doom (1993) 10.12.1993
Экшен, Шутер, От первого лица
9.1 1 055 оценок

Джон Ромеро привнес в Doom и Doom 2 новый контент с модом Sigil 2

Simple Jack Simple Jack

Недавно Bethesda выпустила обновление для переизданий Doom и Doom 2, которое, помимо улучшений, обогатило игры новым контентом. Официально в состав сборника вошел Sigil 2, созданный самим Джоном Ромеро.

Sigil 2 представляет собой неофициальное хардкорное расширение для Doom с новым музыкальным сопровождением, включающее девять уровней и восемь арен, способных испытать даже закаленных игроков. Ромеро выпустил этот мод в 2023 году в честь 30-летия серии в качестве бесплатного дополнения.

Интересно, что в 2019 году он представил Sigil — пятый эпизод для оригинальной Doom, который в конечном итоге был включен в переиздания Doom и Doom 2. Однако шестому эпизоду потребовалось время, чтобы присоединиться к сборнику.

Прочие изменения в обновлении:

  • При просмотре пользовательских модификаций игрока теперь направляют на страницу с модами, если они не установлены.
  • Исправлен вылет, возникавший при использовании автокарты.
  • Устранены проблемы со звуком.
  • Исправлены некоторые ошибки в многопользовательском режиме.
  • Модификации теперь не конфликтуют друг с другом; установка или удаление нескольких модов одновременно не вызывает сбоев.
  • Напомним, что обновленные Doom и Doom 2 вышли 8 августа 2024 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Переиздания получили улучшения, такие как поддержка разрешения 4K и модификаций, а также дополнительный контент.
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