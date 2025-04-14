Джон Ромеро привнес в Doom и Doom 2 новый контент с модом Sigil 2

Недавно Bethesda выпустила обновление для переизданий Doom и Doom 2, которое, помимо улучшений, обогатило игры новым контентом. Официально в состав сборника вошел Sigil 2, созданный самим Джоном Ромеро.

Sigil 2 представляет собой неофициальное хардкорное расширение для Doom с новым музыкальным сопровождением, включающее девять уровней и восемь арен, способных испытать даже закаленных игроков. Ромеро выпустил этот мод в 2023 году в честь 30-летия серии в качестве бесплатного дополнения.

Интересно, что в 2019 году он представил Sigil — пятый эпизод для оригинальной Doom, который в конечном итоге был включен в переиздания Doom и Doom 2. Однако шестому эпизоду потребовалось время, чтобы присоединиться к сборнику.

Прочие изменения в обновлении: