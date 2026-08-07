Джон Ромеро рассказал, как id Software сотрудничала с пиратами ради распространения Doom

Сооснователь id Software Джон Ромеро рассказал необычную историю о распространении Doom в 1990-х. По его словам, компания сознательно сотрудничала с крупными тайваньскими пиратами, продавая им пустые коробки от игры по очень низкой цене.

На вступительной панели QuakeCon Ромеро объяснил, что в то время shareware-версия Doom распространялась максимально широко. Пользователи могли бесплатно получить первый эпизод, а затем приобрести полную версию непосредственно у id Software. Однако в эпоху до массового распространения интернета игроки нередко покупали диски с бесплатной shareware-версией в магазинах.

Вместо того чтобы бороться с подобным распространением, id Software решила использовать его в своих интересах. Компания знала, что Doom активно копируют на Тайване, и связалась с крупнейшими местными пиратами, предложив им приобрести большое количество коробок по минимальной цене. Таким образом, распространение копий становилось формально легальным, а сама id Software получала дополнительный канал, через который игра попадала к аудитории.

Ромеро подчеркнул, что компания не рассчитывала зарабатывать на shareware-версии. Главной целью было как можно шире распространить игру, тогда как прибыль приносили продажи полной версии.

Похожего принципа id Software придерживалась и в отношении защиты от копирования. Разработчики считали борьбу с пиратством практически бесполезной и предпочитали не тратить на неё ресурсы. По словам Ромеро, если игрок действительно хотел запустить игру, он всё равно находил бы способ это сделать.

Для эпохи до широкого доступа к интернету такой подход оказался необычным примером того, как разработчик мог превратить пиратское распространение из проблемы в дополнительный способ познакомить аудиторию со своей игрой.