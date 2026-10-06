Энтузиаст портировал Doom на DirectX 12 и добавил поддержку DLSS 5

Оригинальный Doom теперь можно обрабатывать с помощью нейронного рендеринга NVIDIA DLSS 5 — правда, с оговоркой: это не DLSS 5, работающий непосредственно на DOS-игре. Разработчик Николай Животенко создал порт Doom 1.10 для Windows x64 и перестроил презентационную архитектуру под DirectX 12. Модифицированный движок по-прежнему отображает игру внутри себя в разрешении 320×200, а затем выводит изображение в окне DirectX 12 размером 1280×800.

Ключевое отличие от оригинала — каждый кадр теперь генерирует данные о глубине, нормалях и движении, чего не было в версии 1993 года. Проект поддерживает несколько режимов вывода, включая масштабирование методом ближайшего соседа 4×, реконструкцию лучей DLSS, DLSS 4, DLSS 4.5, Anime4K и AMD FSR 2.2. В режиме DLSS 5 сначала используется путь DLSS 4.5, а затем применяется нейронный рендеринг DLSS 5 при установке DLSS 5 Swapper.

Это не работает со стандартными версиями Doom. Эксперимент не следует путать с запуском DLSS 5 непосредственно на оригинальном исполняемом файле MS-DOS. Разработчик использует оригинальный исходный код Doom и игровые данные, но вывод графики заменён современной реализацией для Windows и DirectX 12, разработанной для предоставления доступа к буферам, необходимым для нейронного рендеринга. Тесты с обычной версией Doom из Steam и Doom 64 не показали результатов при использовании того же метода внедрения DLSS Swapper — требуется пользовательская сборка.

Автор отмечает, что сочетание нейронного рендеринга с пиксельными данными выглядит не идеально, но речь идёт скорее о возможности что-то сделать, чем о доказательстве того, что это лучшая идея. Исходный код доступен на GitHub и является форком оригинального релиза Doom от id Software. Проект демонстрирует, что даже рендерер 1993 года может быть адаптирован для DLSS 5 — при условии, что кто-то предварительно предоставит нейронному рендереру современные данные кадров, которые он ожидает.