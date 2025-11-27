Энтузиаст запустил Doom в редакторе печатных плат KiCAD и на экране осциллографа

Разработчик Майкл Эйлс представил сразу два нестандартных порта игры Doom, которые используют для визуализации систему автоматизированного проектирования KiCAD и векторный дисплей осциллографа. Оба проекта демонстрируют возможности вывода графики без использования привычных пиксельных растров.

Первая модификация под названием KiDoom генерирует игровое поле непосредственно в редакторе печатных плат. Визуализация процесса строится на симуляции векторной графики, где стены уровней отрисовываются с помощью медных дорожек, а персонажи и предметы заменяются на посадочные места для электронных компонентов. Автор реализовал сопоставление более 150 игровых сущностей с реальными деталями: транзисторы в корпусе SOT-23 обозначают аптечки и патроны, микросхемы SOIC-8 используются для декораций, а крупные чипы формата QFP-64 играют роль главного героя и противников.

Технически KiDoom работает через связку модифицированного движка и плагина на языке Python. Игра отправляет векторные данные через Unix-сокет в KiCAD, где скрипт расставляет элементы и вызывает функцию обновления экрана. Производительность такого решения варьируется от 10 до 25 кадров в секунду, причем узким местом является именно скорость перерисовки интерфейса самого редактора плат, а не передача данных.

Второй проект, ScopeDoom, предназначен для вывода изображения на экран осциллографа в режиме X-Y. Для формирования картинки используется звуковая карта компьютера, выступающая в роли двухканального цифро-аналогового преобразователя. Координаты векторов передаются в виде аудиосигнала, где первый канал отвечает за положение луча по оси X, а второй — по оси Y. Частота обновления кадров в этой реализации ограничена частотой дискретизации звука и составляет около 4–8 кадров в секунду, однако геометрия уровней остается полностью узнаваемой. Исходный код обоих экспериментов опубликован автором в открытом доступе.