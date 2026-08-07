Evercade представила лимитированную консоль в стиле DOOM - выпустят всего 3000 экземпляров

Компания Evercade анонсировала специальную версию своей ретро-консоли Evercade Nexus, посвящённую культовой серии DOOM. Лимитированное издание выйдет тиражом всего 3000 экземпляров и поступит в продажу по предзаказу уже 7 августа.

В комплект DOOM Edition Nexus войдут сама консоль Evercade Nexus, сборник DOOM Collection, жёсткий защитный кейс, постер и комикс по DOOM. Стоимость набора составит 249,99 доллара.

Предзаказы откроются 7 августа, а первые поставки запланированы на 30 октября, как раз к Хэллоуину.

Вместе с этим Evercade представила и ещё одну новинку — Banjo-Kazooie Double Pack. Картридж можно будет приобрести отдельно за 29,99 доллара или в комплекте со стандартной версией Evercade Nexus стоимостью 199,99 доллара. Обе новинки также начнут отправлять покупателям с 30 октября.

Evercade продолжает делать ставку на коллекционеров и поклонников физических носителей. Платформа уже давно известна своими картриджами с классическими играми, а новые тематические издания позволяют объединить ретро-гейминг с коллекционной ценностью. Для фанатов DOOM ограниченный тираж в 3000 устройств наверняка сделает новинку одним из самых желанных релизов года.