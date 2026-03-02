Культовый Doom заставили проходить с помощью 200 тысяч живых человеческих клеток на чипе

Кажется, мы уже привыкли к тому, что классический DOOM запускают на абсолютно любых устройствах: от умных холодильников до электронных тестов на беременность и бактерий в чашке Петри. Но в последнее время ученые превратили тестирование этого шутера в настоящую гонку биологических технологий. Только в конце прошлого года интернет облетела новость о том, что крыс научили играть в Doom через специальную VR-установку. Теперь же наука пошла еще дальше: культовая игра официально добралась до клеток человеческого мозга.

Австралийская биотехнологическая компания Cortical Labs провела один из самых удивительных компьютерных экспериментов в современной науке. Исследователи вырастили около 200 000 живых нейронов человека на специальном микрочипе с мультиэлектродной матрицей. Эту гибридную систему назвали биологическим компьютером CL1. Ученым удалось «подключить» эти клетки напрямую к игровому процессу оригинального DOOM 1993 года.

Но как заставить кусочек биомассы осознать, что на него нападают импы и какодемоны? Для этого исследователям пришлось стать переводчиками, преобразовав трехмерный цифровой мир в единственный понятный клеткам язык — электричество.

Установка конвертирует происходящее на экране в электрические импульсы. Например, когда враги появляются в левой или правой части виртуальной комнаты, электроды стимулируют соответствующие участки нейронной ткани. Клетки обрабатывают эту информацию и генерируют ответный сигнал, который компьютер считывает как нажатие клавиши.

Если нейроны активируются в одной конкретной последовательности — Думгай стреляет. Если импульсы идут по другому паттерну, он двигается вправо, и так далее.

— объясняют процесс авторы проекта.

Этот эксперимент опирается на прошлые успехи Cortical Labs, когда подобная культура клеток успешно освоила классическую аркаду Pong. Однако трехмерная графика DOOM, агрессивные враги и свобода перемещения стали для биологического процессора задачей совершенно иного уровня сложности.

Команда сообщает, что клетки демонстрируют явные способности к базовому обучению и адаптации. Впрочем, набирать таких игроков в свою команду по мультиплееру пока рано.

Станет ли наш чип чемпионом киберспорта? Абсолютно точно нет. На данный момент клетки играют примерно так же, как новичок, который впервые в своей жизни увидел компьютер.

Возможно, когда-нибудь такие биокомпьютеры смогут проходить игры на максимальной сложности без получения урона, но пока это просто весьма интересная демонстрация того, на что способны выращенные в лаборатории человеческие нейроны.