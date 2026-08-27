Культовый мод Brutal Doom объединили с полноценной трассировкой путей

Энтузиаст под ником Samsam86 опубликовал на площадке Nexus Mods модификацию Brutal Doom Ray traced, которая внедряет полноценную трассировку путей в реальном времени в знаменитый экшен. Проект представляет собой комплексное фанатское слияние, позволяющее запустить легендарный ультранасильственный мод вместе с продвинутыми технологиями глобального освещения и затенения.

Для реализации полноценного освещения автор объединил наработки сразу нескольких представителей моддинг-сообщества. Основой сборки послужил сам проект Brutal Doom от создателя Sergeant_Mark_IV, трассировка лучей для Doom 2 от разработчика shirokii, модификация трассировки для Doom 64 от jlrouzies-fr, а также техническая утилита gearbox от автора mmaulwurff.

На текущем этапе модификация находится на стадии версии 0.1 и пока работает не идеально. По словам энтузиаста Samsam86, в сборке присутствуют графические глитчи и мелкие баги, но критических ошибок, мешающих прохождению, не наблюдается. Автор также пообещал заняться исправлением оставшихся технических недочетов в последующих обновлениях.

Сборка создавалась специально для тех, кто хотел совместить динамичные перестрелки с расчленением и реалистичное поведение света. Игрокам, которые уже прошли оригинальные Doom или Doom 2 с ранее вышедшими модами на трассировку путей, проект не предложит новых графических возможностей помимо адаптации освещения под скрипты и визуальные эффекты Brutal Doom.