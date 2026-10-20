Культовый шутер DOOM запустили на карманном голосовом переводчике за 10 долларов

Очередная гениальная инженерная мысль привела DOOM к новому месту для запуска. На этот раз в культовый шутер можно поиграть прямо на электронном карманном переводчике. Необычным экспериментом отметился японский энтузиаст и автор YouTube-канала под ником Ochazuke Taro.

В качестве тестового стенда блогер использовал портативное устройство «Yume Tsūyakuki» от японской компании Yume Group, приобретенное на вторичном рынке всего за 10 долларов. Аппаратная начинка карманного переводчика работает на базе сильно урезанной версии операционной системы Android, в которой производитель заблокировал большинство стандартных функций, системные меню и возможность установки сторонних программ.

Для реализации задумки энтузиасту пришлось обойти ограничения прошивки. Методом проб и ошибок удалось активировать отладку и передачу данных по USB при подключении к ПК. На гаджет был установлен сторонний лаунчер, открывший доступ к стандартному окружению Android и браузеру. Для запуска шутера использовался популярный кроссплатформенный порт PrBoom с открытым исходным кодом.

В результате оригинальная DOOM 1993 года заработала на устройстве с плавной кадровой частотой. Специалисту также удалось перекомпилировать настройки разрешения под миниатюрный вертикальный дисплей переводчика, сохранив корректные пропорции изображения.