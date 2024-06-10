Моддер добавил в оригинальную Doom щит из трейлера DOOM: The Dark Ages

Энтузиаст Craneo добавил в оригинальную Doom щит-пилу из трейлера новой DOOM: The Dark Ages. Геймер создал собственную модификацию и поделился результатом в социальной сети Х.
Craneo добавил щит-пилу в оригинальную Doom спустя несколько часов после анонса DOOM: The Dark Ages. Скачать бесплатную модификацию можно бесплатно прямо с нашего сайта.
Bethesda анонсировала DOOM: The Dark Ages в рамках Xbox Games Showcase 2024. Релиз шутера запланирован на 2025 год на PC, Xbox Series и PlayStation 5. В день выхода новинка будет доступна в каталоге Game Pass.
Какой быстрый) Ну, щит-пила и правда круто смотрится
Интересно, что быстре? Модер добавляющий новый предмет в игры или последствия после крыльев KFC