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Doom (1993) 10.12.1993
Экшен, Шутер, От первого лица
9.1 932 оценки

Моддер добавил в оригинальную Doom щит из трейлера DOOM: The Dark Ages

Simple Jack
Новости

Энтузиаст Craneo добавил в оригинальную Doom щит-пилу из трейлера новой DOOM: The Dark Ages. Геймер создал собственную модификацию и поделился результатом в социальной сети Х.

Craneo добавил щит-пилу в оригинальную Doom спустя несколько часов после анонса DOOM: The Dark Ages. Скачать бесплатную модификацию можно бесплатно прямо с нашего сайта.

Bethesda анонсировала DOOM: The Dark Ages в рамках Xbox Games Showcase 2024. Релиз шутера запланирован на 2025 год на PC, Xbox Series и PlayStation 5. В день выхода новинка будет доступна в каталоге Game Pass.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
AndralStormborn

Какой быстрый) Ну, щит-пила и правда круто смотрится

0
Mazaxati

Интересно, что быстре? Модер добавляющий новый предмет в игры или последствия после крыльев KFC

-2