Нейросеть сгенерировала играбельный порт Doom на языке Brainfuck из 6.7 млн строк кода

Разработчик под псевдонимом jasperdevs опубликовал нестандартный проект под названием BFDoom. Используя вычислительные мощности искусственного интеллекта Codex, автор создал полностью рабочую версию классического шутера Doom на эзотерическом языке программирования Brainfuck. На выполнение этой задачи алгоритму потребовалось более 30 часов непрерывной работы.

Итоговый результат привлек огромное внимание технического сообщества. Программа состоит из 6.7 млн строк сгенерированного кода и включает в себя совершенно новую графическую систему. Около 99 процентов файлов базируется исключительно на Brainfuck, который создатель модификации сравнивает с программированием на уровне 1 и 0. Исходный код выглядит как гигантский массив символов, где системе нужно вручную указывать распределение каждого байта в памяти. Размер распакованного файла с исходным кодом достигает 518 мегабайт.

Проект выложен в открытый доступ на платформе GitHub. Запустить шутер можно на домашнем компьютере через консоль при наличии среды Node.js версии 20 или новее. Комментаторы в социальных сетях активно обсуждают затраты на реализацию идеи. Пользователи пытаются вычислить итоговое количество потраченных токенов и стоимость аренды мощностей нейросети для генерации такого массива данных. Специалисты отдельно отмечают высокую стабильность модели, которая смогла удержать контекст на протяжении всех этапов работы без критических ошибок.