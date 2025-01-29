Обновление для DOOM + DOOM 2 добавляет поддержку многопользовательских модов и вносит улучшения и исправления

Сегодня было выпущено неожиданное новое обновление для двух классических переизданий DOOM + DOOM 2, которое добавляет долгожданную функцию: многопользовательские моды. Эти моды теперь доступны для использования на всех платформах, включая Nintendo Switch, и позволяют игрокам создавать и использовать все, что они хотят, будь то изменение облика оружия или новый уровень. Помимо этого, были добавлены общие исправления ошибок и другие улучшения, чтобы обеспечить более плавный игровой процесс.

В прошлом году Bethesda и Nightdive Studios выпустили комплект DOOM + DOOM 2 на всех консолях, который, наряду с дополнительной главой, включал поддержку модов для одиночной игры, хотя он позволял вам играть в другие моды, созданные сообществом. Многопользовательский режим до этого момента был обычным базовым режимом игрок против игрока с новыми картами от разных членов сообщества. Теперь фанаты могут играть с модифицированным контентом, чтобы создать веселый и новый опыт.

Важно отметить, что для работы модов в многопользовательском режиме необходимо выполнить различные требования, такие как авторизация и подписка на тот же мод. С появлением модов в DOOM и DOOM 2 были добавлены другие функции, такие как режим зрителя, больше цветов игроков и улучшенный сетевой код. Кроме того, были решены проблемы с прицелом, модификациями и оружием.

Полный список изменений доступен по ссылке.