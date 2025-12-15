Появился веб-сайт, позволяющий играть в тысячи дополнительных карт DOOM прямо из браузера

DOOM становится всё более доступной. Запущен веб-сайт, который позволяет играть в множество модов и дополнительных карт, созданных для оригинальной игры id Software начала 90-х (не перезапуска 2016 года), прямо из браузера. На самом деле, в оригинальную версию игры можно было играть таким образом уже давно. Однако доступ к дополнительному контенту всё ещё был связан с определёнными традиционными процессами установки, которые этот новый сайт полностью преодолевает.

Он называется DoomScroll, и он уже включает в себя тысячи сразу доступных материалов. Речь идёт о созданных пользователями WAD-файлах Doom, все они предустановлены. Чтобы начать играть, просто прокрутите вниз, выберите карту и, просмотрев её, нажмите «Играть».

DoomScroll — это работа программиста Джеймса Байкояну и интернет-архивариуса Джейсона Скотта, которые разрабатывали его в течение нескольких лет и выпустили в честь 32-летия Doom.

Байкояну в теме на Bluesky объяснил:

Наша цель заключалась в том, чтобы сделать десятилетия работы одного из самых креативных сообществ в истории видеоигр более доступными и видимыми для всех. Сообщество так много создало за эти годы, и нет сомнений, что Doom оказала долгосрочное влияние на игровую индустрию, какой мы её знаем сегодня.

Как подчёркивает Байкояну, архив DoomScroll включает в себя все: от «простых карт, созданных детьми, только начинающими разрабатывать игры, до полных конверсий с совершенно новой музыкой, текстурами и спрайтами».

Следует отметить, что в настоящее время сайт довольно сильно нагружается, так как все карты прокручиваются в один столбец, но это все равно значительный вклад, позволяющий увидеть, сколько усилий сообщество DOOM вложило в игру, создав всевозможный контент.