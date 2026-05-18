Саундтрек к оригинальной Doom 1993 года признан культурным наследием США

Музыка Бобби Принса к оригинальной Doom (1993) официально пополнила Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США. Саундтрек вошел в состав «класса 2026 года» как одно из важнейших культурных достижений в игровой индустрии.

Культовое сопровождение вошло в число 25 финалистов, отобранных из трех тысяч заявок. Этот набор увеличил общее число памятников звукозаписи в реестре до 700.

Вместе с Doom статус национального достояния получили такие поп- и рок-альбомы, как:

«Single Ladies (Put a Ring on It)» от Бейонсе

1989 от Тейлор Свифт

Blue Album группы Weezer

Beauty and the Beat группы The Go-Go’s

Композитор Бобби Принс, имеющий юридическое образование, писал эти треки в формате MIDI. Портал Engadget отмечает, что автор грамотно развел звуковые эффекты и музыку по разным частотам. Такой подход позволил обойти технические ограничения звуковых карт того времени и сохранить четкость каждого звука.