Соавтор Doom Джон Ромеро выступит на Gamescom Asia 2026 - легенде жанра есть что сказать о будущем игровой индустрии

Сооснователь id Software и один из создателей Doom, Quake и Wolfenstein 3D Джон Ромеро станет главным докладчиком выставки Gamescom Asia x Thailand Game Show 2026, которая пройдет с 29 октября по 1 ноября в Бангкоке. Ветеран игровой индустрии выступит с речью под названием Why We Still Make Games («Почему мы до сих пор создаём игры»), посвящённой многолетнему опыту разработки, преодолению неудач и переменам, через которые прошла индустрия за последние десятилетия.

Выступление Ромеро особенно символично на фоне недавних событий в Xbox. После масштабной реструктуризации Microsoft он публично поддержал сотрудников id Software, попавших под сокращения, отметив, что прекрасно понимает чувства людей, вынужденных покидать студию, с которой связаны годы работы и личной истории. Проблемы коснулись и Romero Games: ранее сообщалось, что Microsoft прекратила финансирование неанонсированного шутера студии, из-за чего проект был отменён.

Помимо Ромеро, на Gamescom Asia x Thailand Game Show 2026 выступят сооснователи AdHoc Studio Ник Херман и Деннис Ленарт, создавшие высоко оценённую критиками Dispatch, вице-президент Roblox Чжэнь Фан, а также основатель DigixArt Йоан Фаниз. Организаторы обещают объявить новых спикеров ближе к началу мероприятия.

В этом году выставка станет крупнейшей в своей истории. Экспозиция займет четыре павильона общей площадью около 35 тысяч квадратных метров. Среди участников уже заявлены Nintendo, Bandai Namco, Capcom и Sega, а отдельная зона традиционно будет посвящена инди-разработчикам из Юго-Восточной Азии и других регионов. Gamescom Asia x Thailand Game Show 2026 пройдет в Национальном конференц-центре имени королевы Сирикит в Бангкоке.