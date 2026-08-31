Состоялся релиз UZDoom 5.0 - масштабного обновления для преемника движка GZDoom

Популярный исходный порт UZDoom, созданный сообществом в качестве прямой замены и преемника GZDoom для запуска классических частей Doom, получил крупное обновление под номером 5.0. Релиз подвел итог более 1 года закрытой разработки, направленной на устранение накопившихся технических проблем кодовой базы и тотальную переработку ключевых систем движка.

По словам разработчиков проекта, после цикла разработки длительностью более 1 года и масштабной внутренней перестройки архитектуры движок наконец готов предложить сообществу манипуляции костями для моделей формата IQM, существенно улучшенную поддержку контроллеров с тактильной отдачей, обновленный сетевой код и отладку для скриптов ZScript. Авторы подчеркнули, что внедрение встроенного механизма автоматических обновлений позволит отказаться от затяжного ожидания между версиями и выпускать компактные патчи сразу по мере готовности новых функций.

Интерфейс программы претерпел значительные изменения благодаря новому лаунчеру с поддержкой сменяемых тем оформления и возможностью мгновенной загрузки модификаций простым перетаскиванием файлов в окно приложения. Разработчики также оптимизировали стандартные настройки графики и геймплея под современные стандарты, добавив отдельный раздел специальных возможностей, калибровку гаммы и усиление фонового освещения для темных уровней.

Отдельное внимание в обновлении уделили поддержке контроллеров и портативной консоли Steam Deck. Авторы переписали алгоритмы кривых чувствительности аналоговых стиков, интегрировали виброотдачу и полностью адаптировали раскладки ввода, избавив владельцев портативных устройств от необходимости вручную настраивать эмуляцию клавиатуры и мыши.

Создатели пользовательских модификаций получили доступ к скриптингу костей для скелетной анимации трехмерных объектов, технологии густого объемного тумана, серверу отладки протокола DAP и механике бесшовного перемещения интерактивных объектов между игровыми локациями. Рендереры на базе графических API Vulkan и OpenGL получили переработанную модель динамического освещения, снижающую падение производительности на перегруженных спецэффектами картах.

Сетевой компонент шутера перевели на обновленный пакетный серверный режим, дополненный переработанным меню лобби. Подобные изменения снизили задержки при передаче пакетов и повысили общую стабильность соединения в мультиплеере во время масштабных кооперативных сражений в ресурсоемких модификациях вроде Brutal Doom.

Релизная сборка 5.0 содержит закрытые уязвимости безопасности, улучшенную совместимость с операционными системами семейства Linux, ускоренную систему загрузки и сохранения файлов, а также расширенную локализацию интерфейса на 8 языков. Исходный код проекта и готовые сборки для Windows, Linux и macOS доступны бесплатно под открытой лицензией GPLv3+.