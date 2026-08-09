Соучредитель id Software Джон Кармак вспоминает Doom на QuakeCon: "Спустя столько лет это по-прежнему отличная игра!"

На нынешней конференции QuakeCon в Гейлорде, штат Техас, собралось множество ветеранов и основателей id Software для ретроспективного выступления и встречи, и, похоже, легендарный программист Джон Кармак нашел время, чтобы освежить в памяти смысл этого события.
Мероприятие в этом году также совпало с масштабным празднованием 35-летнего юбилея студии id Software.
«Я сел попробовать порт Doom из Evercade, и прежде чем я это осознал, я уже был на четвертом уровне и понял, что забыл, где все ключ-карты», — написал Кармак. В итоге на прохождение четвертого и пятого уровней у меня ушло по 15 минут. Все еще отличная игра спустя столько лет!
Джон Кармак создал революционный трехмерный движок Doom Engine (id Tech 1), который совершил технологический переворот в игровой индустрии 1993 года.
Пока его партнер Джон Ромеро отвечал за дизайн, геймплей и атмосферу, Кармак в одиночку написал программный код, обеспечивший невероятную для своего времени скорость и плавность графики.
Сделали бы ремейки старых думов, а не это нейрохрючево дарк эйдж
Это вам не голодный инди Васиок - это ДЖОН ДУМ 2026
дрищи умойтесь, вам тут не место
Он вампир что ли? Вообще не меняется.
Brutal Doom наше всё!
Давненько я не слышал о Джоне К