Соучредитель id Software Джон Кармак вспоминает Doom на QuakeCon: "Спустя столько лет это по-прежнему отличная игра!"

На нынешней конференции QuakeCon в Гейлорде, штат Техас, собралось множество ветеранов и основателей id Software для ретроспективного выступления и встречи, и, похоже, легендарный программист Джон Кармак нашел время, чтобы освежить в памяти смысл этого события.

Мероприятие в этом году также совпало с масштабным празднованием 35-летнего юбилея студии id Software.

«Я сел попробовать порт Doom из Evercade, и прежде чем я это осознал, я уже был на четвертом уровне и понял, что забыл, где все ключ-карты», — написал Кармак. В итоге на прохождение четвертого и пятого уровней у меня ушло по 15 минут. Все еще отличная игра спустя столько лет!

Джон Кармак создал революционный трехмерный движок Doom Engine (id Tech 1), который совершил технологический переворот в игровой индустрии 1993 года.

Пока его партнер Джон Ромеро отвечал за дизайн, геймплей и атмосферу, Кармак в одиночку написал программный код, обеспечивший невероятную для своего времени скорость и плавность графики.