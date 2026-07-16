The Washington Post включила Doom в список 25 самых влиятельных произведений американской культуры

Легендарный Doom 1993 года получил ещё одно престижное признание. Газета The Washington Post включила культовый шутер id Software в список 25 самых влиятельных произведений американской культуры, составленный к 250-летию США.

В подборку вошли произведения, которые, по мнению редакции, наиболее ярко отражали каждое десятилетие истории страны. Doom оказался главным культурным символом периода 1986–1995 годов, обойдя такие знаковые работы, как The Simpsons, Seinfeld, фильм Do the Right Thing Спайка Ли и роман The Joy Luck Club Эми Тан.

Автор материала Джин Парк отметил, что Doom стал одной из самых важных игр в истории цифровых развлечений. Он напомнил, что после выхода в 1993 году игра стремительно распространилась через интернет, перегружая университетские сети, а её влияние вышло далеко за рамки жанра шутеров.

По мнению издания, Doom заложила основы современных трёхмерных игр, популяризировала самостоятельное распространение игр без посредников и фактически стала одним из первых проектов, активно поддерживавших пользовательские модификации благодаря инструментам, созданным Джоном Кармаком.

В статье также упоминается, что Doom долгие годы становилась объектом критики после трагедии в школе «Колумбайн» в 1999 году. Однако The Washington Post подчёркивает, что игра стала скорее удобной мишенью для общественных дискуссий, чем реальной причиной насилия.

Джон Ромеро назвал включение Doom в список «невероятной честью», отметив, что это единственная видеоигра, попавшая в подборку. Его поздравил и сооснователь id Software Том Холл, подчеркнув вклад всей команды разработчиков в наследие студии.

Это уже второе крупное культурное признание Doom за последние месяцы. Ранее оригинальный саундтрек игры был включён в Национальный реестр звукозаписей Библиотеки Конгресса США.