Тим Суини сравнил современные нейросети с утекшей демоверсией Doom 1993 года

Генеральный директор Epic Games Тим Суини резко высказался в адрес критиков генеративных технологий, назвав текущие события началом конца движения противников искусственного интеллекта. Руководитель компании уверен, что организации, которые поддадутся давлению скептиков, быстро потеряют конкурентоспособность на рынке.

Суини выразил свое мнение в социальных сетях, где назвал искусственный интеллект важнейшим инструментом продуктивности нынешнего поколения во всех сферах деятельности. По его мнению, технологические компании, чьи решения будут определяться страхом перед новыми инструментами, окажутся нежизнеспособными. В качестве аргумента глава Epic Games привел собственный опыт программирования на Apple II, путь от машинного кода и ассемблера до языков Pascal, C, C++ и современного Verse. Он отметил, что искусственный интеллект является логичным шагом эволюции, который позволит разработчикам сосредоточиться на выражении идей, а не на ограничениях старых инструментов.

Сравнивая текущее состояние нейросетей с прошлым, Суини провел аналогию с утекшей в 1993 году ранней технологической демоверсией шутера Doom. По его словам, современные модели представляют собой такой же нестабильный предварительный просмотр революционной технологии, которая еще не достигла полноценной версии 1.0. Разработчик считает перспективными направлениями гибридные архитектуры и мировые модели искусственного интеллекта.

Публикация руководителя Epic Games вызвала волну критики и споров среди пользователей и представителей игровой индустрии. Оппоненты Суини напомнили ему о недавних массовых увольнениях в компании, затронувших более 1000 сотрудников, и указали на этические проблемы, связанные с использованием чужих данных для обучения нейросетей без согласия авторов. Пользователи также высказали сомнения в качестве продуктов, созданных с помощью искусственного интеллекта, и призвали главу компании сосредоточиться на улучшении работы собственного цифрового магазина Epic Games Store и поддержке операционной системы Linux в популярной игре Fortnite.