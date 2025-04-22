В культовом Doom после 13 лет попыток прошли самую жестокую карту - без единой смерти и сохранений

В классической версии знаменитого шутера Doom свершилось то, что казалось невозможным: одна из самых жестоких и масштабных пользовательских карт — знаменитая «Okuplok Slaughter Map» — была впервые полностью пройдена по правилам UV-Max. Это означает, что игрок прошел её без сохранений, без смертей и с уничтожением абсолютно каждого демона на уровне. На это энтузиасты потратили больше 13 лет практически непрерывных попыток.

Автором подвига стал игрок под ником Coincident, которому удалось преодолеть карту длиной более чем в 23 тысячи врагов. Стрим длился более шести часов, каждый момент которых был на грани провала: малейшая ошибка означала мгновенную гибель. Сама карта — неофициально именуемая «untitled2» — уже давно обрела в сообществе культовый статус, а её автор, Okuplok, прославился как один из самых «жестоких» картмейкеров, создающий уровни на грани возможностей даже самых опытных игроков.

Coincident не в первый раз пытался покорить это цифровое испытание: два года назад он уже проходил эту карту на самой лёгкой сложности, но теперь ему удалось достичь главной цели — пройти всё на самой высокой сложности под названием Ultra-Violence, стандартном уровне сложности для соревновательной среды Doom-сообщества. В течение нескольких лет он анализировал каждый эпизод, выкладывал обучающие видео и собирал стратегии для выживания. Его финальный забег стал образцом хладнокровия, выносливости и точности, где даже случайный критический удар врага мог перечеркнуть все старания.

Игроки отмечают, что прохождение Coincident станет вехой в истории классического Doom — и, возможно, одним из самых впечатляющих достижений за всё время существования игры. Особенно учитывая непредсказуемость боёв и уязвимость к случайному урону, присущие движку оригинального Doom.

Пока одни фанаты продолжают преодолевать нечеловеческие испытания в классической версии шутера, Bethesda и id Software уже вовсю готовятся к новому этапу франшизы. Уже в мае ожидается выход Doom: The Dark Ages — новой части знаменитого шутера, которая обещает свежий взгляд на демонический ад и переработку привычной формулы.