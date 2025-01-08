BFG Division из Doom: Один из лучших игровых метал-треков преодолел отметку в 100 миллионов прослушиваний на Spotify

Один из самых востребованных игровых метал-треков достиг отметки в 100 миллионов прослушиваний на Spotify, что подтверждает его статус культового произведения в мире игровых саундтреков.

Это трек BFG Division из игры Doom (2016), написанный Миком Гордоном. Мик уже некоторое время работает в игровой индустрии, но его популярность как композитора значительно возросла с выходом перезапуска Doom. С тех пор он принимал участие в создании таких игр, как Atomic Heart и Wolfenstein II: The New Colossus.

Другие треки из саундтрека Doom (2016) тоже не так уж плохи. Rip & Tear даже преодолел отметку в 100 миллионов, в настоящее время достигнув 117 миллионов прослушиваний на Spotify. At Doom's Gate превысил 70 миллионов, Rust, Dust & Guts превысил 27 миллионов, а Hellwalker превысил 25 миллионов.

Это замечательная новость для композитора и самой игры, но все еще немного омраченная сообщениями о неправильной трансляции Гордона во время разработки Doom Eternal. Согласно длинному сообщению в блоге Гордона, он утверждает, что работал месяцами подряд, «отчаянно пытаясь оставаться в курсе событий, и каждая неделя, казалось, приносила новый набор проблем». Гордон также утверждал, что ситуация ухудшалась из-за того, что его исключали из совещаний, письма оставались без ответа, файлы автоматически удалялись, а информация скрывалась.

Из-за этого, хотя Гордону и приписывают работу над Doom Eternal, он изо всех сил не одобряет качество саундтрека игры, обвиняя в этом суровом испытании исполнительного продюсера id Software Марти Стрэттона. Стрэттон ответил на эти заявления своим собственным откровенным постом на Reddit, в котором изложил свою версию истории. Неприятный финал одного из самых любимых совместных проектов в игровой индустрии.