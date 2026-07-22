Две трети разработчиков Doom (2016) якобы уволены после сокращений Xbox

Последняя волна сокращений в Xbox серьезно ударила по id Software — студии, стоящей за серией Doom. По данным источников Game Developer, около двух третей оставшихся сотрудников, работавших над Doom (2016), были уволены в рамках масштабного сокращения Microsoft.

Ранее со-директор id Software Хьюго Мартин заявил, что студия не была «разрушена» сокращениями и сейчас находится примерно в том же состоянии, что и во время разработки Doom (2016). По его словам, команда и технология id Tech продолжают активно развиваться.

Однако бывшие и нынешние сотрудники студии оспаривают это заявление. По их словам, формальное количество работников может быть сопоставимо с периодом выхода Doom (2016), но вместе с увольнениями id Software потеряла большое количество опытных специалистов и накопленных знаний.

«Если уменьшить характеристику вдвое, любой игрок скажет, что это нерф», — заявил один из сотрудников студии, комментируя ситуацию. По его мнению, команда Doom фактически потеряла значительную часть людей, которые создавали успех последних игр серии.

Источники также отмечают, что разработка Doom (2016) была крайне сложной: проект создавался около семи лет после перезапуска Doom 4 и потребовал серьезных переработок, привлечения новых специалистов и помощи сторонних команд.

Сокращения стали частью масштабной реструктуризации Xbox, в рамках которой Microsoft планирует убрать около 3200 рабочих мест. При этом сотрудники игровых подразделений опасаются, что потеря опытных разработчиков может негативно сказаться на будущих проектах компании.

Microsoft пока официально не прокомментировала заявления бывших сотрудников id Software.