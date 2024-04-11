Классический Doom теперь работает на терминале, и для игры вам потребуется банковская карта

В сети вновь активно обсуждают необычные способы запуска культового шутера Doom. Знаменитая игра от id Software за 30 лет успела побывать на самых разных, а иногда даже абсурдных устройствах. Тем не менее энтузиасты не перестают нас удивлять. Новая разработка от фаната теперь позволяет запускать Doom даже на платежном терминале. И да, для игры вам потребуется банковская карточка.

Как работает шутер на терминале, вы можете увидеть ниже. С помощью этого устройства удалось полностью реализовать оригинальный функционал управления шутером, а для вывода изображения используется оригинальный экран терминала. Тем не менее на небольшую хитрость автору этой разработки все же пришлось пойти.

Фактически, терминал используется как способ вывода изображения игры и считывания управления конечным пользователем. Для того чтобы Doom нормально работал, пришлось подключить дополнительный процессор для обработки сигналов. Но что интересно, терминал сохранил свои функции и может считывать карту. Это даже пригодится в игре, когда нужно открывать двери.