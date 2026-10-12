Композитор Doom и Doom Eternal Мик Гордон готов вернуться к серии, но для этого должно совпасть множество обстоятельств

Австралийский композитор Мик Гордон, создавший музыку для Doom (2016) и Doom Eternal, заявил, что с радостью вернулся бы к работе над будущими играми серии. В интервью изданию IGN на мероприятии PAX Australia музыкант дал понять, что не считает своё участие в культовом шутере окончательно завершённым, несмотря на публичный конфликт с разработчиками после выхода Doom Eternal.

«Должно совпасть огромное количество обстоятельств, причём совершенно определённым образом. Если всё сложится именно так, я бы вернулся. Конечно. Не раздумывая ни секунды», — рассказал Гордон.

Композитор не уточнил, какие именно условия должны быть выполнены. Однако причиной могут оставаться разногласия с исполнительным продюсером Doom Eternal Марти Страттоном и студией id Software. В 2022 году Гордон опубликовал подробное заявление, в котором обвинил разработчиков в невыплате денег за половину его работы над саундтреком, а также заявил о неподобающем поведении Страттона во время сотрудничества. При этом, судя по новым словам музыканта, его любовь к самой серии никуда не исчезла.

«У меня был целый список идей о том, в каком направлении я хотел бы развивать музыку Doom. И я определённо хотел бы однажды исследовать эти возможности», — добавил композитор.

Будущее серии остаётся неопределённым и по другим причинам. В июле сокращения в подразделении Xbox затронули 136 сотрудников id Software. Тогда ведущий программист студии Крис Хейс заявил, что создавать масштабные AAA-игры прежнего уровня с вдвое меньшей командой крайне сложно, если вообще возможно.

Пока Гордон занят другими проектами. Он написал музыку для финального босса в Warhammer 40,000: Boltgun 2, выход которой запланирован на 14 октября, а также работает над полным саундтреком к киберпанковому командному шутеру Defect, созданному ветеранами Doom и Call of Duty.

Кроме того, в 2027 году композитор вновь обратится к музыке Doom — на этот раз в концертном формате. Он станет главным исполнителем музыкального фестиваля RADAR в Великобритании, где впервые представит композиции из Doom и Doom Eternal в исполнении полноценной живой группы.