"Назад в прошлое": устав от цен на видеокарты, геймер собрал свой ПК из 1996 года и нашел там читы для Doom 2

Видеоблогер с YouTube-канала TrashBench, уставший от завышенных цен на современные комплектующие для игрового ПК, решил вернуться к истокам. Энтузиаст потратил несколько месяцев на барахолках и интернет-аукционах, чтобы по крупицам воссоздать точную копию своего первого компьютера образца 1996 года.

По словам автора, его увлечение видеоиграми началось в 11-летнем возрасте, когда он впервые увидел гоночный симулятор Need for Speed Special Edition на компьютере двоюродного брата. Спустя почти три десятилетия блогер решил повторить подаренную ему на Рождество конфигурацию:

процессор Intel Pentium с тактовой частотой 200 МГц;

32 МБ оперативной памяти;

легендарная звуковая карта Sound Blaster 16;

3D-ускоритель Matrox Mystique, купленный за $100 (от культовой карты 3dfx Voodoo пришлось отказаться из-за ее завышенной стоимости, достигающей $1000).

Самый неожиданный сюрприз поджидал энтузиаста при проверке одного из купленных с рук старых жестких дисков. Накопитель не был очищен предыдущим владельцем: внутри блогер обнаружил школьную домашнюю работу по естествознанию за 2001 год и сохраненный текстовый файл с чит-кодами для Doom 2. Автор признался, что у него не поднялась рука уничтожить чужой цифровой архив четвертьвековой давности, поэтому операционную систему Windows 95 он установил на отдельный винчестер.

После сборки ретро-ПК успешно справился с классическими хитами эпохи MS-DOS и ранней Windows — Need for Speed и Duke Nukem 3D. Блогер отметил, что проект помог ему вспомнить истинные причины любви к видеоиграм, которые часто теряются за бесконечной погоней за терафлопсами и дорогостоящими апгрейдами.