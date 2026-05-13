Перезапуску серии DOOM исполняется 10 лет

Спустя десятилетие после своего выхода DOOM (2016) остаётся мастер-классом агрессивного игрового дизайна. Она успешно превратила угасающую икону в современного знаменосца жанра шутеров от первого лица.

Согласно данным SteamDB, DOOM (2016) достигла впечатляющего пика по количеству одновременных игроков в Steam — 44 271, что значительно превосходит пик DOOM: The Dark Ages (31 470), вышедшей в мае 2025 года.

DOOM (2016) остаётся удивительно плавной по сегодняшним стандартам благодаря эффективности движка id Tech 6. Ее «движущийся вперёд» боевой цикл, который вознаграждает агрессивную игру здоровьем и боеприпасами за «Славные убийства», гарантирует, что действие никогда не теряет темпа по сравнению с более современными, более медленными тактическими шутерами.

Игра отказывается от традиционных механик, таких как восстановление здоровья и системы укрытий, в пользу высокой скорости и вертикальности. Независимо от того, играете ли вы на ПК или на консолях текущего поколения, таких как PS5 и Xbox Series X|S, оптимизация обеспечивает стабильный игровой процесс, который по качеству графики не уступает многим современным играм.

Спустя десять лет после выхода DOOM (2016) — это больше, чем просто ностальгический перезапуск; это основополагающий столп современных экшен-игр. Её техническая стабильность на ПК и консолях гарантирует доступность как для новых игроков, так и для вернувшихся ветеранов.