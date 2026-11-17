Бывший ведущий инженер по инструментарию id Software Джонмайкл Куинлан в свежем выпуске подкаста KIWI TALKZ раскрыл цену, которую команде пришлось заплатить за успешный перезапуск DOOM 2016 года. Разработчик, недавно попавший под масштабные сокращения в техасской студии, прошел собеседование вскоре после выставки QuakeCon 2014 года, а в марте 2015 года после оформления американской визы переехал из Великобритании в Даллас и сразу попал на финальный этап производства шутера.

По словам инженера, заключительные 3-4 месяца перед релизом DOOM обернулись для него самым тяжелым кранчем за всю карьеру на тот момент. Хотя средняя нагрузка не держалась на максимуме постоянно, рабочие недели регулярно чередовались в графике от 65 до 80 часов в зависимости от срочности задач и появления критических ошибок. В отдельные дни программист задерживался в офисе до 1 или 2 часов ночи, а в самые напряженные отрезки уходил домой в 4 утра и возвращался за рабочий стол уже к 9 часам, оставляя на сон всего около 5 часов.

Разработка DOOM 2016 года в целом выдалась крайне тяжелой и с учетом отмены и перезапуска старой версии DOOM 4 растянулась примерно на 7 лет. При этом основное штатное ядро техасской студии насчитывало около 120 человек, а отдел инструментария состоял всего из 4 специалистов. Чтобы довести проект до релиза, Куинлану пришлось временно сменить профиль и стать аудиопрограммистом, так как в команде просто не хватало кадров для доработки звукового движка и контроля расхода памяти на всех платформах.

Несмотря на жесткий график, который сам разработчик охарактеризовал как очень тяжелый и местами безумный, он неожиданно признал наличие у подобного этапа специфической привлекательности. Вечерами, когда большая часть коллег расходилась по домам, инженер получал возможность без отвлечений искать просадки производительности на уровнях и передавать правки дизайнерам звука на следующий день.

Когда точно понятно, что именно нужно сделать, куда движется проект, какие стоят контрольные точки и в какие сроки нужно уложиться, вся работа просто должна быть выполнена. На этом можно буквально гиперсфокусироваться. После определенного часа, когда студия пустеет и дневная суета утихает, удается по-настоящему сосредоточиться и сделать огромный объем работы.

- Джонмайкл Куинлан, бывший ведущий инженер по инструментарию id Software

Бывший инженер id Software также пояснил, почему именно финальные отделы принимают на себя основной удар переработок перед отправкой игры в печать. По его наблюдениям, команды звука, визуальных эффектов и пользовательского интерфейса оказываются в самом конце производственной цепочки и вынуждены постоянно догонять изменения, поскольку художники окружения, дизайнеры уровней и авторы персонажей вносят правки вплоть до последних дней. Отдельную благодарность Куинлан выразил внутреннему отделу тестирования QA, отметив, что без гибкости и профессионализма тестировщиков студия никогда не смогла бы выпустить ни перезапуск DOOM, ни последующие части трилогии в заданные сроки.

Примечательно, что проблема экстремальных переработок никуда не исчезла из стен студии и спустя годы, а преданность проекту не спасла ветеранов от корпоративных чисток. Ранее уволенный продюсер Эндрю Уиллис уже рассказывал прессе, что при создании дополнения DOOM The Dark Ages Revelations команда 2 месяца работала как минимум по 12 часов ежедневно, а в отдельные дни смены достигали 17 часов. Недавние сокращения со стороны Microsoft, затронувшие 136 рабочих мест, закрепленных за офисом в Техасе с учетом 40 удаленных сотрудников, унесли с собой большинство оставшихся ветеранов DOOM 2016 года, включая многих специалистов, которые в свое время жертвовали сном ради возрождения культового шутера.