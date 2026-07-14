Свежая утечка показала связь отмененной DOOM 4 и нового DLC для The Dark Ages

Отмененный проект DOOM 4, разработку которого свернули ради перезапуска франшизы в 2016 году, снова оказался в центре внимания из-за масштабной утечки. В сети были опубликованы рабочие видеоматериалы и анимации, демонстрирующие высокую степень готовности шутера на момент закрытия.

Свежую подборку материалов выложил пользователь соцсети X под ником Crispies, которая быстро разошлась по тематическим ресурсам, включая сабреддит r/GamingLeaksAndRumours. Обнародованные видео указывают на высокую степень готовности проекта. На них детально показаны движения одержимых солдат, анимации взаимодействия союзников и врагов, а также записанные человеческие реплики противников..

Помимо этого, утечка раскрыла прямую связь старых наработок с современными релизами id Software. Внимательные игроки обнаружили, что часть ресурсов DOOM 4 была интегрирована в недавнее дополнение Revelations для DOOM: The Dark Ages. В частности, во флешбеках главного героя Флинна Таггарта используются оригинальные модели пулемета и штурмовой винтовки из отмененной игры. Предполагается, что городские локации и транспорт для этого DLC также были взяты из архивов 2008 года.

По неподтвержденной информации, ключевой причиной закрытия DOOM 4 в свое время стало ее чрезмерное сходство с франшизой Call of Duty. Тем не менее, по данным журналиста Тома Уоррена, id Software продолжает развивать франшизу и, несмотря на недавние сокращения в студии, уже занимается производством следующей части DOOM.