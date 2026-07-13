В сети опубликовали архивные материалы отмененного шутера DOOM 4

Изначально анонсированный в 2008 году проект DOOM 4 так и не был выпущен. Отдельные наработки тайтла впоследствии вошли в перезапуск франшизы 2016 года, однако оригинальная концепция четвертой части культового шутера долгое время считалась утраченной.

Поскольку на момент закрытия производство находилось на продвинутой стадии, за последние годы в открытом доступе неоднократно появлялись различные концепт-арты и анимации. Накануне пользователи соцсети X под никами Runhob и WadOverdose опубликовали ранее неизвестные материалы по игре. В их число вошли эскизы локаций, образцы вооружения и модели противников, создававшиеся для DOOM 4.

Публикация материалов совпала с кадровыми перестановками в id Software. На прошлой неделе американская компания столкнулась с увольнениями сотрудников в рамках масштабной оптимизации игрового подразделения Xbox. Тем не менее руководство официально заявило, что коллектив сохранил ключевой костяк специалистов и полностью способен вести самостоятельную разработку.