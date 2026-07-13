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Doom 13.05.2016
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
8.8 4 852 оценки

В сети опубликовали архивные материалы отмененного шутера DOOM 4

Gruz_ Gruz_
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Изначально анонсированный в 2008 году проект DOOM 4 так и не был выпущен. Отдельные наработки тайтла впоследствии вошли в перезапуск франшизы 2016 года, однако оригинальная концепция четвертой части культового шутера долгое время считалась утраченной.

Поскольку на момент закрытия производство находилось на продвинутой стадии, за последние годы в открытом доступе неоднократно появлялись различные концепт-арты и анимации. Накануне пользователи соцсети X под никами Runhob и WadOverdose опубликовали ранее неизвестные материалы по игре. В их число вошли эскизы локаций, образцы вооружения и модели противников, создававшиеся для DOOM 4.

Публикация материалов совпала с кадровыми перестановками в id Software. На прошлой неделе американская компания столкнулась с увольнениями сотрудников в рамках масштабной оптимизации игрового подразделения Xbox. Тем не менее руководство официально заявило, что коллектив сохранил ключевой костяк специалистов и полностью способен вести самостоятельную разработку.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Red Salamandra

А где видео? Там ещё с десяток видеороликов? Халтурщик.

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belka_c2h5oh

Последний скрин поразительно напоминает один из моментов длс откровения ....