В сети поделились концептами отменённой Doom 4 и демонстрацией возможностей движка ID Tech 5

Пока фанаты готовятся к выходу DOOM: The Dark Ages, в сети решили внезапно вспомнить отменную версию Doom 4. Вся благодаря свежей утечке, которой поделился пользователь под ником Crispies. Он начал публиковать редкие материалы, созданные на ранних этапах разработки проекта, который так и не увидел свет. В их числе — концепты окружения, пропсы и дизайн демонов. Один из наиболее пугающих арт-объектов, изображающий искажённое лицо одержимого существа, вызвал волну обсуждений в сообществе.

На представленной концепт-иллюстрации можно увидеть нечто среднее между человеком и адским паразитом: массивный лоб, искривлённые черты лица и двойной ряд острых зубов. Этот дизайн, как утверждает автор, был разработан легендарным художником Кеннетом Скоттом — ветераном индустрии, чьи работы формировали визуальную стилистику DOOM и Quake. Согласно утечке, этот демон должен был стать частью более мрачного, реалистичного сюжета, где ад поглощает Нью-Йорк. Одна из ключевых сцен разрабатывалась на основе разрушенного вокзала Grand Central Station, где архитектура парила в воздухе под воздействием вторжения из Преисподней.

Crispies утверждает, что многие разработчики теперь могут делиться архивными материалами, поскольку срок действия их NDA постепенно истекает. Некоторые ассеты из отменённой Doom 4 впоследствии были адаптированы в DOOM (2016) и DOOM Eternal — например, праздничные предметы или декоративные элементы, скрытые в виде пасхалок.

К сожалению, первоначальная версия Doom 4 ушла в небытие, однако её наследие, похоже, будет жить — пусть и в виде фрагментов концептов и неиспользованных моделей, продолжая вдохновлять поклонников серии. Возможно, еще больше отсылок на этот проект можно будет найти уже новой DOOM: The Dark Ages, которая выйдет уже в следующем месяце.