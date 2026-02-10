ЧАТ ИГРЫ
Doom 13.05.2016
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
8.8 4 765 оценок

В сети появились новые кадры превизуализации боевых сцен из отменённого прототипа Doom 4

Gruz_ Gruz_

В сети появилось новое видео из отмененной Doom 4, которое фанаты и сами разработчики иронично назвали «Call of Doom» (Зов судьбы). На видео представлена ранняя «превизуализация» (черновую анимацию) сцен сражений.

Это видео — живое доказательство того, почему Doom 4 прозвали "Call of Doom" и почему большая часть фанатов Doom выдохнула когда её отменили. Практически все геймплейные идеи выглядят вторично: система укрытий, позиционные перестрелки и обилие скриптов в "Думе"? Серьёзно? Очевидно, разработчики совершенно не понимали саму суть франшизы.

Изначально Doom 4 задумывался как кинематографичная военная драма о вторжении демонов на Землю с механикой регенерации здоровья. Однако в ходе разработки id Software сочло это направление ошибочным, из-за чего проект был отменен в пользу перезапуска 2016 года.

Это не первая подобная находка. С 2015 года периодически всплывают скриншоты и ролики из этой «земной» версии Doom 4. Многие идеи оттуда (например, синхронные добивания) позже эволюционировали в Glory Kills (зверские убийства) в хите 2016 года.

Роман45554

ну и трешатина была бы, хорошо что перезапустили вышел дум 2016

6
QueasyRush

чтобы не вышло это было бы лучше того позора с цветными патронами вылетающими из врагов как пиньята и обязательными добиваниями рукопашными с одной и той же анимацией чтобы эти самые патроны выбить, это не шутер, это симулятор анимаций

Роман45554 QueasyRush

твой изгаженный мозг симулятор кретина иди лучше в новеллы играй или квесты

QueasyRush Роман45554

я буквально ниже написал что купил Quake Champions, ты куда смотришь вообще?

ViksOne

Похоже на Rage

4
нитгитлистер

хорошо что отменили. очень правильное решение. прям супер адекватное. надеюсь аффтароф идеи напоили йадом?

askazanov

Мда... Что то сказать - ни чего не сказать..

Рикочико

Кринж конечно то что в Doom Eternal практически нет уровней в городах.

QueasyRush

там буквально самая первая локация в городе

Роман45554

ты че дурак там полно городских локаций

Рикочико QueasyRush

Какой-то островок плавающий среди лавы.

QueasyRush

а я как раз купил Quake Champions для стима, почему то пропустил её, там же можно будет кампанию пройти одиночную? и нет лока на 90 фпс как в оригинальном квейк 3? говорят тут графон малость улучшили, но в меру

Роман45554