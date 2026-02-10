В сети появились новые кадры превизуализации боевых сцен из отменённого прототипа Doom 4

В сети появилось новое видео из отмененной Doom 4, которое фанаты и сами разработчики иронично назвали «Call of Doom» (Зов судьбы). На видео представлена ранняя «превизуализация» (черновую анимацию) сцен сражений.

Это видео — живое доказательство того, почему Doom 4 прозвали "Call of Doom" и почему большая часть фанатов Doom выдохнула когда её отменили. Практически все геймплейные идеи выглядят вторично: система укрытий, позиционные перестрелки и обилие скриптов в "Думе"? Серьёзно? Очевидно, разработчики совершенно не понимали саму суть франшизы.

Изначально Doom 4 задумывался как кинематографичная военная драма о вторжении демонов на Землю с механикой регенерации здоровья. Однако в ходе разработки id Software сочло это направление ошибочным, из-за чего проект был отменен в пользу перезапуска 2016 года.

Это не первая подобная находка. С 2015 года периодически всплывают скриншоты и ролики из этой «земной» версии Doom 4. Многие идеи оттуда (например, синхронные добивания) позже эволюционировали в Glory Kills (зверские убийства) в хите 2016 года.