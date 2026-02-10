В сети появились новые кадры превизуализации боевых сцен из отменённого прототипа Doom 4

В сети появилось новое видео из отмененной Doom 4, которое фанаты и сами разработчики иронично назвали «Call of Doom» (Зов судьбы). На видео представлена ранняя «превизуализация» (черновую анимацию) сцен сражений.
Это видео — живое доказательство того, почему Doom 4 прозвали "Call of Doom" и почему большая часть фанатов Doom выдохнула когда её отменили. Практически все геймплейные идеи выглядят вторично: система укрытий, позиционные перестрелки и обилие скриптов в "Думе"? Серьёзно? Очевидно, разработчики совершенно не понимали саму суть франшизы.
Изначально Doom 4 задумывался как кинематографичная военная драма о вторжении демонов на Землю с механикой регенерации здоровья. Однако в ходе разработки id Software сочло это направление ошибочным, из-за чего проект был отменен в пользу перезапуска 2016 года.
Это не первая подобная находка. С 2015 года периодически всплывают скриншоты и ролики из этой «земной» версии Doom 4. Многие идеи оттуда (например, синхронные добивания) позже эволюционировали в Glory Kills (зверские убийства) в хите 2016 года.
ну и трешатина была бы, хорошо что перезапустили вышел дум 2016
чтобы не вышло это было бы лучше того позора с цветными патронами вылетающими из врагов как пиньята и обязательными добиваниями рукопашными с одной и той же анимацией чтобы эти самые патроны выбить, это не шутер, это симулятор анимаций
твой изгаженный мозг симулятор кретина иди лучше в новеллы играй или квесты
я буквально ниже написал что купил Quake Champions, ты куда смотришь вообще?
Похоже на Rage
хорошо что отменили. очень правильное решение. прям супер адекватное. надеюсь аффтароф идеи напоили йадом?
Мда... Что то сказать - ни чего не сказать..
Кринж конечно то что в Doom Eternal практически нет уровней в городах.
там буквально самая первая локация в городе
ты че дурак там полно городских локаций
Какой-то островок плавающий среди лавы.
а я как раз купил Quake Champions для стима, почему то пропустил её, там же можно будет кампанию пройти одиночную? и нет лока на 90 фпс как в оригинальном квейк 3? говорят тут графон малость улучшили, но в меру