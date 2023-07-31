Для Doom 3 стала доступна новая версия мода Essential Overhaul HD Pack ©

Моддер H3llBaron выпустил версию 2.0 Essential Overhaul HD Pack для хоррор-шутера от первого лица Doom 3 от id Software. Как следует из названия, этот мод пытается улучшить графику Doom 3 и поддерживает основную игру и ее расширения.

Если говорить более подробно, DooM 3 Essential Overhaul HD Pack v2.0 исправляет и улучшает текстуры, частицы и материалы для уровней. Кроме того, он оптимизирует активы, чтобы уменьшить их размер, перерабатывает и улучшает детали для всех уровней, объектов карты, персонажей, монстров и оружия, п также восстанавливает микродетали и эффекты альфа-версии игры для E3.

DooM 3 Essential Overhaul HD Pack v2.0 также включает все исправления для материалов из Resurrection of Evil в оригинальной кампании. Кроме того, он добавляет звук дробовика из BFG Edition и восстанавливает исходный звук пулемета.

Мод содержит некоторые дополнительные настройки и улучшения. Например, вы можете включить дополнительную настройку, чтобы все мертвые тела и гильзы оставались на полу. Кроме того, эта последняя версия включает в себя пистолет, дробовик и пулемет из альфа-версии Е3. Также есть дополнительные настройки для включения Phrozo Particles v2.0 и Self Shadows v2.0.

Вы можете скачать мод Essential Overhaul HD Pack v2.0 для Doom 3 здесь.