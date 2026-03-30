Энтузиаст создаёт ремейк культового шутера Doom 3 на Unreal Engine 5

Пользователь YouTube под ником «François Montagud» опубликовал видео, демонстрирующее 5 минут геймплея его фанатского ремейка Doom 3 на Unreal Engine 5.

Ранее уже освещали этот проект в мае 2025 года. Однако по какой-то причине был пропушено это 5-минутное видео с геймплеем. Лучше поздно, чем никогда.

Если говорить подробнее, видео демонстрирует сектор Delta. По словам автора, по сравнению со сборкой мая 2025 года, эта версия включает улучшенную производительность, улучшенную графику (включая окружение и освещение), а также сочетание заранее просчитанных анимаций смерти с физикой в реальном времени для более динамичных реакций. Также можно увидеть новых демонов, таких как Имп и Манкубус, а также увеличенную интерактивность и разрушение окружения.

Поскольку это проект одного человека, не стоит завышать ожидания. Он не выглядит так же хорошо, как современные ремейки от крупных AAA-студий. Также в нём присутствует множество временных (заглушечных) графических элементов. Тем не менее, довольно интересно увидеть Doom 3 на движке, отличном от id Software. По крайней мере, на мой взгляд.

Насколько мне известно, автор не планирует выпускать этот фанатский ремейк в открытый доступ. Проект создан для портфолио. Кроме того, с момента публикации прошло уже пять месяцев, и, возможно, мы не получим новых видео по нему, что немного разочаровывает, но так уж есть.