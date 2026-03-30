ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Doom 3 05.08.2004
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
8.6 1 908 оценок

Энтузиаст создаёт ремейк культового шутера Doom 3 на Unreal Engine 5

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Пользователь YouTube под ником «François Montagud» опубликовал видео, демонстрирующее 5 минут геймплея его фанатского ремейка Doom 3 на Unreal Engine 5.

Ранее уже освещали этот проект в мае 2025 года. Однако по какой-то причине был пропушено это 5-минутное видео с геймплеем. Лучше поздно, чем никогда.

Если говорить подробнее, видео демонстрирует сектор Delta. По словам автора, по сравнению со сборкой мая 2025 года, эта версия включает улучшенную производительность, улучшенную графику (включая окружение и освещение), а также сочетание заранее просчитанных анимаций смерти с физикой в реальном времени для более динамичных реакций. Также можно увидеть новых демонов, таких как Имп и Манкубус, а также увеличенную интерактивность и разрушение окружения.

Поскольку это проект одного человека, не стоит завышать ожидания. Он не выглядит так же хорошо, как современные ремейки от крупных AAA-студий. Также в нём присутствует множество временных (заглушечных) графических элементов. Тем не менее, довольно интересно увидеть Doom 3 на движке, отличном от id Software. По крайней мере, на мой взгляд.

Насколько мне известно, автор не планирует выпускать этот фанатский ремейк в открытый доступ. Проект создан для портфолио. Кроме того, с момента публикации прошло уже пять месяцев, и, возможно, мы не получим новых видео по нему, что немного разочаровывает, но так уж есть.

ПК Индустрия
24
12
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Еее, ну это же чистый кайф для любого, кто в своё время трясся от страха в тёмных коридорах Марса! Doom 3 это же культовая игра, которая в своё время буквально взорвала мозг графикой и атмосферой. И вот один человек берёт её и пересаживает на Unreal Engine 5. Уважение? Уважение. 🤜🤛

9
Рикочико

Выглядит как всратый синематик. И вообще почему ремейк на пасосном UE, а не благословенном IdTech? Кармак придэ - порядок навидэ!

9
-zotik-

вооо теперь и дум 3 культовая стала

3
vertehwost

а где же неповторимый дизайн локаций , оригинальные враги , анимации? фигня это пока что ,надеюсь

2
Dеvil

Ага, сейчас один чувак повторит игру, на которую потребовались годы труда целой команды, да ещё и с лучшей графикой. Лучше бы он взялся за доработку открытого движка, чтобы добиться улучшений в уже существующей игре.

А вообще, меня Дум 3 и так устраивает с движком dhewm3.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ