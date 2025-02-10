Мод Essential HD Pack v2.0 Remaster для Doom 3 получил обновление 2025 года

Моддер H3llBaron выпустил обновление 2025 года для своего мода Essential HD Pack v2.0 Remaster для Doom 3. Этот мод полностью переделает хоррор-версию франшизы Doom от id Software.

Если говорить более подробно, Doom Essential HD Pack v2.0 Remaster масштабирует и улучшает все текстуры в базовой игре, дополнении Resurrection of Evil и моде The Lost Mission. Более того, он перерабатывает и улучшает детализацию всех уровней, объектов карты, персонажей, монстров и оружия.

Этот фанатский ремастер также добавляет пропущенные/неиспользованные микродетали и эффекты из E3 Alpha Tech Demo 2002. Плюс, он включает в себя пистолет, дробовик и пулемёт из версии E3 Alpha.

С этим модом все мертвые тела остаются на месте. Пулевые гильзы также останутся в земле. Игроки могут ожидать полные собственные тени на каждой модели. Также есть новые эффекты для ударов, жидкостей и стекол.

Вы можете скачать его по этой ссылке.