Мод Essential HD Pack v2.0 Remaster для Doom 3 получил обновление 2025 года

Моддер H3llBaron выпустил обновление 2025 года для своего мода Essential HD Pack v2.0 Remaster для Doom 3. Этот мод полностью переделает хоррор-версию франшизы Doom от id Software.
Если говорить более подробно, Doom Essential HD Pack v2.0 Remaster масштабирует и улучшает все текстуры в базовой игре, дополнении Resurrection of Evil и моде The Lost Mission. Более того, он перерабатывает и улучшает детализацию всех уровней, объектов карты, персонажей, монстров и оружия.
Этот фанатский ремастер также добавляет пропущенные/неиспользованные микродетали и эффекты из E3 Alpha Tech Demo 2002. Плюс, он включает в себя пистолет, дробовик и пулемёт из версии E3 Alpha.
С этим модом все мертвые тела остаются на месте. Пулевые гильзы также останутся в земле. Игроки могут ожидать полные собственные тени на каждой модели. Также есть новые эффекты для ударов, жидкостей и стекол.
Вы можете скачать его по этой ссылке.
Вот это классно
Жаль только что как бы не переделывали текстуры полигонов там мало, вот бы всё это на новом движке сделали.
На удивление мод и правда очень хорош.
60 фпс? Или кому-то удалось повысить до 120>?