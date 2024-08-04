Мод фанатского ремастера DOOM 3 Redux - 20th Anniversary Edition улучшает более 2300 текстур

Моддер Clear_strelok выпустил версию 20th Anniversary Edition своего мода Redux для Doom 3. Эта последняя версия Doom 3 Redux улучшает более 2300 текстур.

Doom 3 Redux значительно улучшает визуальные эффекты игры с помощью более 2300 улучшенных текстур. Он включает в себя более 700 текстур из пакетов текстур Monoxead и Wulfen, а также новые. Более 1200 текстур были переделаны для Redux, обычно в 4 и до 16 раз больше исходного размера. Многие наборы текстур были созданы с нуля с картами нормалей высокого разрешения, а другие текстуры были перерисованы (диффузные+зеркальные) с использованием оригинальных карт нормалей.

Моддер улучшил сотни элементов HUD и GUI, воссоздав их в высоком разрешении для соответствия размерам экрана 16:9 и 16:10 без растяжения. Он также исправил различные проблемы пользовательского интерфейса, опечатки и языковые ошибки.

И это еще не все. Мод поддерживает распространенные широкоэкранные разрешения и предоставляет лучшие возможности отображения и управления. Вы также можете настроить разрешение текстур, поле зрения, анизотропную фильтрацию, дрожание камеры и многое другое. Другими словами, это больше, чем обычный пакет HD-текстур.

Doom 3 Redux также имеет множество визуальных улучшений. Игроки увидят больше и лучше динамического освещения, исправленные ошибки на картах и ​​исправленные текстуры. Есть улучшенные материалы и улучшенные статические тени там, где это необходимо. Звук также стал лучше, с исправлениями для сломанного или отсутствующего звука, более четкими звуковыми эффектами, улучшенными аудиологами и некоторыми дополнительными новыми звуковыми эффектами.

Однако имейте в виду, что мод совместим только с оригинальной версией 2004 года. Он несовместим с BFG Edition.

Вы можете скачать последнюю версию Doom 3 Redux по этой ссылке.