Мод RealDOOM версии 4.0 для Doom 3 стал доступен для загрузки

Моддер AgentLoginov выпустил совершенно новое обновление мода RealDOOM3 для, как вы уже догадались, Doom 3. Для тех, кто не знает, RealDOOM3 — это мод, который направлен на обновление атмосферы и графики игры. Он также обновляет карты, добавляет новых существ и новые звуки.

Версия 4.0 улучшает графический интерфейс и текстуры оружия. Она также заставит разных существ появляться на каждой карте. Это может повысить реиграбельность игры, поскольку теперь вы будете сталкиваться с разными врагами в разных местах.

Моддер также утверждает, что он обновил и улучшил историю базовой игры, а также ее DLC Resurrection of Evil и The Lost Mission. К сожалению, он не вдавался в подробности об этих изменениях.

Вы можете скачать последнюю версию RealDOOM3 по этой ссылке.