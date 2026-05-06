Моддер работает над трассировкой путей для Doom 3

В прошлом месяце моддер Джастин Маршалл внедрил DX12 и DXR в официальный редактор уровней для Doom 3. А пару дней назад ему удалось добавить трассировку путей в реальном времени в саму игру.

В видео Doom 3 работает через IceBridge. IceBridge — это слой рендеринга Direct3D 12 от Маршалла, который переносит современные возможности GPU на классический рендеринг idTech 4, сохраняя при этом мрачную индустриальную атмосферу оригинальной игры.

Как объяснил Маршалл, IceBridge разработан как слой совместимости и модернизации для старых движков. Он позволит переносить устаревшие пути рендеринга на современные графические API, такие как D3D12. В то же время, это откроет двери для таких функций, как трассировка лучей, трассировка путей, шумоподавление и расширенное масштабирование.

Как следует из названия, это очень ранняя, незавершённая демоверсия. Как вы увидите, здесь много визуальных ошибок и проблем. Освещение, шумоподавление, качество трассировки путей, производительность и совместимость всё ещё нуждаются в доработке.

Публичной версии IceBridge пока нет.