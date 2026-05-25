Новое видео Doom 3 RTX Path Tracing демонстрирует освещённые частицы, POM relief mapping и улучшенное освещение

Ранее в этом месяце мы уже делились видео грядущего Path Tracing-мода для Doom 3. А сегодня моддер Джастин Маршалл выпустил новое видео, демонстрирующее некоторые из его новых технических возможностей. Так что, если вы фанат Doom 3, вам определённо стоит на это посмотреть.

В этом видео можно увидеть улучшенное глобальное освещение, path-traced освещённые частицы, decal stamping в screen-space в стиле idTech 5, POM relief mapping, а также поддержку запуска контента из Doom 3 Alpha/E3 build.

Для тех, кому интересно, как вообще удалось реализовать Path Tracing в OpenGL-игре вроде Doom 3 — игра запускается через IceBridge. IceBridge — это слой рендеринга Direct3D 12 от Маршалла, который переносит современные GPU-функции в классический рендеринг idTech 4, сохраняя при этом оригинальную мрачную индустриальную атмосферу игры.

Как объяснил Маршалл, IceBridge создаётся как слой совместимости и модернизации для старых движков. Он позволит переносить устаревшие пути рендеринга на современные графические API вроде D3D12. Одновременно это откроет дорогу для таких технологий, как ray tracing, path tracing, denoising и продвинутый апскейлинг.

Стоит отметить, что этот Path Tracing-мод всё ещё находится в стадии разработки. Как можно увидеть, в нём пока присутствует множество визуальных багов и проблем. Освещение, denoising, качество path tracing, производительность и совместимость всё ещё требуют серьёзной доработки. Тем не менее по сравнению с предыдущей версией мод уже выглядит значительно лучше.

На данный момент публичной версии IceBridge для скачивания нет. Поэтому протестировать его на своём ПК пока нельзя. Впрочем, учитывая текущее бета-состояние проекта, вряд ли многие захотели бы проходить Doom 3 именно в таком виде. Но как только первая версия станет доступна, ссылка на скачивание обязательно появится.

Также стоит отметить, что Doom 3 потребуется новый HD Texture Pack с PBR-материалами. Поэтому после релиза этого Path Tracing-мода кому-то из моддеров, вероятно, придётся заняться и таким проектом. Впрочем, пока автор предлагает сначала дождаться самого релиза Path Tracing-мода для Doom 3.