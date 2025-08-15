ЧАТ ИГРЫ
Doom 3 05.08.2004
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
8.7 1 804 оценки

Один из лучших модов для Doom 3, RealDOOM 3, получил новое обновление

monk70 monk70

Моддер AgentLoginov выпустил версию 5.0 для одного из лучших модов для Doom 3, RealDOOM 3. Эта новая версия содержит новый контент, множество улучшений и изменений, а также улучшенную графику.

Для тех, кто не знает, RealDOOM3 — это мод, призванный улучшить атмосферу и графику игры. Он также обновляет карты, добавляет новых существ и новые звуки.

Версия 5.0 добавляет новый пакет текстур для Doom 3, Resurrection of Evil и The Lost Mission. Также в игру добавлен новый монстр — Бёрдмен. Кроме того, появилась новая карта E1M1. Игроки теперь будут носить шлем и смогут держать пистолет обеими руками. Кроме того, моддер добавил в игру несколько новых звуков.

Вы можете скачать новую версию RealDOOM 3 по этой ссылке.

Destroited

Гладкие головы завезли взамен треугольных ?

InkubatorKlef

а брутал дум 3 будет?

saa0891
Моддер AgentLoginov выпустил версию 5.0 для одного из лучших модов для Doom 3, RealDOOM 3.

Что то я первый раз про этот мод слышу, даже ролики по нему хрен найдёшь, в отличии от того Essential HD Pack.

