Один из лучших модов для Doom 3, RealDOOM 3, получил новое обновление

Моддер AgentLoginov выпустил версию 5.0 для одного из лучших модов для Doom 3, RealDOOM 3. Эта новая версия содержит новый контент, множество улучшений и изменений, а также улучшенную графику.

Для тех, кто не знает, RealDOOM3 — это мод, призванный улучшить атмосферу и графику игры. Он также обновляет карты, добавляет новых существ и новые звуки.

Версия 5.0 добавляет новый пакет текстур для Doom 3, Resurrection of Evil и The Lost Mission. Также в игру добавлен новый монстр — Бёрдмен. Кроме того, появилась новая карта E1M1. Игроки теперь будут носить шлем и смогут держать пистолет обеими руками. Кроме того, моддер добавил в игру несколько новых звуков.

Вы можете скачать новую версию RealDOOM 3 по этой ссылке.