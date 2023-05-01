RBDOOM-3-BFG 1.5.0 заменяет OpenGL на DX12, почти удваивая производительность ©

Команда моддинга RBDOOM-3-BFG выпустила новую версию, которая заменяет OpenGL на DirectX 12 и Vulkan. По словам команды, в некоторых действительно требовательных сценах DX12 может почти удвоить производительность игры.

«На самом деле это одна из самых требовательных сцен в Doom 3 с множеством точечных источников света, отбрасывающих тени. DX12 теперь почти в два раза быстрее OpenGL. Vulkan по-прежнему отстает, но DX12 является основным API для пользователей Windows, а их подавляющее большинство».

Наряду с DX12 в RBDOOM-3-BFG 1.5.0 добавлена поддержка решения NVIDIA TAA. Это не только устраняет геометрический алиасинг на краях, но и алиасинг на основе шейдера внутри геометрии, например, экстремальные зеркальные блики, вызванные новыми шейдерами PBR.

RBDOOM-3-BFG 1.5.0 также предлагает расширенное решение SSAO. Этот новый SSAO придает большинству сцен большую глубину.

Также стоит отметить, что в предыдущих версиях RBDOOM-3-BFG была представлена поддержка PBR, Baked Global Illumination и TrenchBroom Mapping. Поэтому я добавил ниже видео, демонстрирующее эти эффекты.

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