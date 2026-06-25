Вышла модификация Doom 3 Reanimated с полностью обновленными анимациями оружия от первого лица

Энтузиаст под ником ZeHatsu выпустил бесплатную модификацию Doom 3 Reanimated, которая полностью перерабатывает анимации оружия от первого лица в шутере Doom 3. Проект уже доступен для бесплатной загрузки с нашего сайта и предлагает игрокам обновленный визуальный опыт при обращении с арсеналом.

Модификация вносит масштабные изменения в визуальную составляющую игрового процесса. Автор полностью переработал все анимации рук от первого лица для стандартного вооружения базовой версии игры. В список изменений вошли новые движения при экипировке, прицеливании и ведении огня. Кроме того, создатель добавил полноценные анимации осмотра оружия, позволяющие детально разглядеть каждую модель в руках главного героя во время пауз в сражениях.

Особое внимание разработчик уделил процессу перезарядки. В отличие от оригинальной игры, в Doom 3 Reanimated появились раздельные анимации для частичной и полной перезарядки пистолета и дробовика. Например, при перезарядке дробовика персонаж теперь последовательно вставляет в приемник 2 патрона, что визуально исправляет условности оригинальной игры, где анимация досылания одного патрона мгновенно восполняла сразу несколько зарядов в магазине.

Для корректной работы модификации требуется оригинальная версия Doom 3. Проект несовместим с переизданием Doom 3 BFG Edition. Из-за глубоких изменений в структуре скелета моделей и скриптах игроки не смогут использовать сохранения из оригинальной версии игры. Стоит отметить, что оружие из официального дополнения Resurrection of Evil на данный момент не получило обновленных анимаций. Автор также не рекомендует использовать модификацию при первом прохождении шутера, чтобы не нарушать оригинальный художественный замысел.