DOOM исполнилось 7 лет ©

Именно в этот день 13 мая 2016 года геймеры увидели возвращение некогда великой франшизы

DOOM 2016 триумфально вернула жанр олдскульных шутеров привнеся новые геймплейные особенности в частности быстрые добивания для еще более динамичного геймплея которым всегда славилась серия.

Игроки тепло приняли проект отметив хороший темп игры, бодрый саундтрек от Мика Гордона и неограниченный арсенал, который мог носить с собой Думгай.

Cтоит сказать, что мы могли бы наблюдать совсем другую игру если бы Bethesda Softworks не перезапустила разработку проекта начатого еще в 2007 году, после официального анонса от Джона Кармака.

По итогу оригинальный проект попал в производственный ад, изначально как сообщил портал Kotaku в 2013 году doom 4 должен был рассказать историю появления Ада на Земле, а сам сюжет по кинематографичности и духу походил на серию Call of Duty.