Doom (2016) 13.05.2016
8.7 3 603 оценки

DOOM исполнилось 7 лет

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agula98
Новости

Именно в этот день 13 мая 2016 года геймеры увидели возвращение некогда великой франшизы

DOOM 2016 триумфально вернула жанр олдскульных шутеров привнеся новые геймплейные особенности в частности быстрые добивания для еще более динамичного геймплея которым всегда славилась серия.

Игроки тепло приняли проект отметив хороший темп игры, бодрый саундтрек от Мика Гордона и неограниченный арсенал, который мог носить с собой Думгай.

Cтоит сказать, что мы могли бы наблюдать совсем другую игру если бы Bethesda Softworks не перезапустила разработку проекта начатого еще в 2007 году, после официального анонса от Джона Кармака.

По итогу оригинальный проект попал в производственный ад, изначально как сообщил портал Kotaku в 2013 году doom 4 должен был рассказать историю появления Ада на Земле, а сам сюжет по кинематографичности и духу походил на серию Call of Duty.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
saa0891

Тот редкий случай когда серия отлично развивается и все игры в серии просто офигенные и ID каждый раз продолжают удивлять и очень радовать.Вообще Doom 2016 и Doom Eternal это в наше время редчайшие представители олдсулных и очень челенджовых шутеров,я думал что после Doom 2016 ID не смогут меня ещё больше удивить и порадовать но в Doom Eternal всё элементы и механики сделаны ещё круче,бодрее и быстрее,новые враги в виде духов очень порадовали,а мастер уровни так это вообще просто отвал бошки,я очень давно от других игр не получал столько удовольствия и эмоций,плюс конечно эпик в игре зашкаливает.

4
Omen48

Doom 2016 шедевр, а Eternal это симулятор паркура, кое как прошел с читами на полет

-1
Pravdarub Omen48

Мсье рукожоп. В игре самый лёгкий паркур эва. Привык к тому что герой прилеплен к земле и всяким press lkm to win.

0
kniaZeV71

Когда она вышла, взял неделю отпуска, и целыми днями играл!

0
agula98

Так она же короткая, за 4-5 часов на нормале проходится.

-4
saa0891 agula98
Так она же короткая, за 4-5 часов на нормале проходится.

Видимо ты даже не играл.

2
agula98 saa0891

Да-да я не играл и эти люди тоже

0
saa0891 agula98

Спидранеры проходят за пару часов что дальше,если даже проходить ни где особо не задерживаясь потребуется 8-9 часов (уж точно не 4-5),а так в среднем игра проходится 11-12 часов.

1
agula98 saa0891

При чем тут спидраны, это стата обычных людей которые завершили игру за 4-5 часов. На Ютубе лонгплеи тоже 4-5 часов. В среднем никаких 11-12 часов нет и близко.

-1
gjxnf82

Игра хорошая, спору нет, как по мне, так лучшая из серии, но новость заслуживает отдельного внимания. Игре исполнилось 7 лет, ни 10, ни 15, вы так скоро начнёте дни считать от выхода игры.

0
Executor666

Бонусы...

0
KPAHbl4

очень сильно удивился обнаружив отсутствие моего любимого дум 2016 в гейм пасс на пк

0
Makar_AS8

Саунд то до сих пор переслушиваю.

0
bohdan2015

херовый дум 2016(( неинтересный(

может ещё doom ethernal куплю.

0
megabate

думу так то, в этом году 30 лет)) вот это дата ) какие 7

-1
Crevedk0

Самая помойная часть

-7
agula98

Вообще-то самая помойная часть по мнению фанатов серии является doom 3

-3
Mr.DOOM agula98

Самая помойная это Eternal, тупой платформер с радужным всем и щитоносцами.

-3
Игорь Остапенко Mr.DOOM

Doom изначально тупой шутан. Платформинг многим по душе, лучше когда он есть, чем вообще не прыгать, как в Масс Эффект 1,2. Радужный? Это просто более различимый из-за разного цвета лут, а UI изменить можно на любой. По глубине и ширине Doom Eternal это Doom 2016, который вышел из раннего доступа

-2
Ethan Hunt Mr.DOOM

Мне тоже последние Думы не заехали, уж лучше пугаться в Doome 2004

0
Executor666 agula98

Фанатов серии? Это скорее мнение имбецилов.
Дум 3 - лучшая игра серии. Это уже не тупой шутан без цели, а вполне неплохой хоррор с сюжетом.
А новые части - одноклеточные помои. Если кто-то их называет продолжателями механик первых частей, это просто зуммеры, не игравшие в эти самые первые части. Потому что 2016 и этёрнал - это современный продукт для "стильной модной" молодежи. Унылейший гемплей с псевдопафосным героем, искуственно навязанной прокачкой оружия, марио-платформингом, яркими разноцветными таблеточками, навязанным применением бензопилы, которую убрали на "абилку" вместо основного оружия, добиваний с парой одинаковых надоедающих анимаций для получения этих самых "таблеточек", ограничением в количестве переносимого оружия в лучших традициях консольных шутеров, переоцененной музыкой.

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