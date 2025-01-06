Doom 64 получила возрастной рейтинг ESRB для Xbox Series X/S и PS5

После успешных релизов переизданий Doom и Doom 2, компания id Software готовится перенести DOOM 64 на современные платформы. Игра уже получила рейтинг ESRB для Xbox Series X/S и PS5 с пометкой Mature 17+ из-за жестоких сцен и обилия крови.

Doom 64, который стал культовой классикой на Nintendo 64 в 1997 году, уже доступен для Xbox One, PS4, PC и Nintendo Switch, с поддержкой обратной совместимости для консолей текущего поколения. Возможно, в новую версию добавят больше функций и поддержку более высоких разрешений, хотя пока неизвестно, когда именно состоится релиз.

Doom 64 - это ремастер игры, основанной на версии для Nintendo 64 1997 года, с ачивками, новой системой сохранений и расширением The Lost Levels. Последнее представляет собой коллекцию из семи новых уровней, а сюжет связывает Doom 64 с Doom и Doom Eternal.